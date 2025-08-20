"Osimo Servizi, giusti i compensi del Cda: non c’è nulla da restituire"

Era il 2023 quando in Comune arrivò un’ispezione del Mef che incentrava il report sulla gestione dei compensi del cda di Osimo Servizi dal 2016 in poi. In quell’anno era entrata in vigore una normativa transitoria che poneva nel 2016 un tetto ai compensi dei cda pari all’80 per cento del costo del 2013. A Osimo c’erano tre società: Park.O., Imos e Astea Servizi. Queste tre società, proprio per razionalizzare e abbattere i costi dei tre cda sono state fuse per incorporazione nel 2016 e 2019: da qui la nuova società Osimo Servzi.

"Nel 2013 infatti i costi dei cda erano 29mila euro Park.O., 10mila Imos e 15mila e 639 Astea Servizi. La nuova società Osimo Servizi spa vede invece un costo complessivo annuo ben inferiore: si tratta di circa 29mila euro annui. A questo punto si pone il problema: il tetto dell’80 per cento dei compensi del cda alla Osimo Servizi spa andava riferito al solo costo del cda della Park.O. o anche delle società fuse? Su questa vicenda, stante la poca chiarezza della norma, ci sono orientamenti giurisprudenziali diversi – informa la maggioranza del centrosinistra -. L’ex sindaco Pirani ha tentato di alzare un polverone per gettare un po’ di fango sulla precedente Amministrazione. L’ex maggioranza di governo riprova a cavalcare la storia presentando un’interrogazione in Consiglio. Tutta questa panna montata dall’opposizione si smonta però il 6 scorso. Con protocollo a firma del Ragionerie generale dello Stato, il Mef riconosce che nel caso della Osimo Servizi spa non si può applicare il tetto dell’80 in virtù del principio che la ’vecchia’ società ha subito modifiche tanto da considerarsi un nuovo soggetto giuridico e quindi nulla è dovuto".