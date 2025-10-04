"Osimo Servizi, nel 2026 il nuovo contratto quinquennale"

La sindaca Michela Glorio ha incontrato tutti i dipendenti della Osimo Servizi nella sede dell’azienda comunale a Campocavallo. Sono 65 e gestiscono servizi primari fondamentali, usufruendo di un importante parco mezzi (14 scuolabus, 3 mezzi trasporto disabili, 2 minibus e 3 bus da turismo, più altri 30 circa per settori come verde e cimiteri). "Ho ricordato che nel nostro mandato la priorità sarà proprio la manutenzione del territorio, tanto da avergli dedicato un assessorato specifico, quello conferito a Jacopo Angeletti, che non a caso è stato scelto anche come assessore alle società partecipate. Angeletti è stato infatti amministratore di Osimo Servizi in passato e conosce bene le dinamiche della società e le procedure da seguire per gli interventi di manutenzione, in sinergia con l’ufficio comunale dei lavori pubblici – ha evidenziato Glorio –. Fondamentale rinnovare il parco mezzi: abbiamo già iniziato con due nuovi scuolabus, proseguiremo con il settore del verde. La grande sfida sarà veder pubblicato entro fine 2025 il bando per la revisione ventennale del Tiramisù. Un importo già a bilancio per tre milioni di euro, che ci consentirà di impostare in futuro il funzionamento dell’impianto di risalita 24 ore su 24, valorizzando al massimo delle sue potenzialità il maxiparcheggio, che Osimo Servizi gestisce per conto del Comune. Settori che cercheremo di rinforzare nel prossimo Global Service, che il Comune nel 2026 dovrà rinnovare con Osimo Servizi per la durata di cinque anni. Studieremo le giuste modalità e nel frattempo, come fatto già nel 2024, abbiamo rinnovato per un anno il contratto tra Comune e Osimo Servizi". Oggi alle 17.30, nella sala convegni del chiostro di San Francesco, la sindaca parteciperà a un incontro sulla Marcia della Pace: saranno anche fornite informazioni per partecipare alla Perugia-Assisi di domenica 12.

Silvia Santini