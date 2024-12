Osimo si rituffa nella campagna elettorale. I 5 stelle appoggeranno ancora la Glorio

Tra gennaio e febbraio la campagna elettorale è pronta a partire a Osimo. Il centrosinistra unito, come prima, riparte con Michela Glorio: "Una scelta motivata da un giudizio unanime sulla sua competenza, capacità organizzativa e abilità nel tenere unita una coalizione già ben collaudata composta da otto liste", conferma anche il Movimento 5 stelle. A oggi invece il centrodestra e il mondo del civismo, inevitabilmente in frantumi, cerca di trovare una strada propria. Timidi approcci iniziano, come l’apertura del capogruppo delle Liste civiche-Su la testa Dino Latini. Ma problemi, e rancori, resteranno: "L’unica colpa delle Liste civiche è che non siamo stati in grado di essere l’alternativa. Mi è stato detto che volevo fare il sindaco al suo posto, mai interessato. Per quanto riguarda il mio impegno nel centrodestra, è immutato".