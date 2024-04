Osimo, Soluzione trovata per la sosta nel centro storico durante i lavori a palazzo Campana

Il cantiere di palazzo Campana a Osimo ha tolto 18 stalli per la sosta e ciò ha scatenato le polemiche dei residenti del centro storico in queste settimane. Pare però che il sindaco Simone Pugnaloni abbia trovato una soluzione. Da oggi i residenti potranno parcheggiare gratuitamente le auto al maxi parcheggio, previa richiesta della tessera d’accesso, fino alla data prevista per la fine dell’occupazione temporanea di suolo pubblico per il cantiere (31 dicembre). "Per la concessione dell’agevolazione, i residenti delle vie individuate, già titolari dei permessi di sosta di tipologia "primo permesso", potranno richiedere alla cassa del maxi parcheggio la tessera di accesso, presentando il badge di cui si è titolari assieme alla copia della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di sosta presentata all’ufficio permessi della polizia locale per l’anno 2024, copia della lettera comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica del titolare del permesso presente nell’archivio", si legge nella lettera mandata ai residenti. Ci sono stati rimpalli di responsabilità tra il Comune e la presidenza del palazzo per quando riguarda il problema con l’inizio dei lavori ormai quasi due mesi fa, lavori importanti per la riqualificazione antisismica dell’antico palazzo e la perimetrazione dell’area destinata alla gru e non solo. Da qui la delibera appena approvata dalla giunta, per alleviare così i disagi lamentati dai residenti del centro per l’ultimo periodo. si. sa.