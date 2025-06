Osimo, sopralluoghi negli impianti sportivi. Passatempo: una riqualificazione completa

Sono partiti i sopralluoghi negli impianti sportivi di Osimo dove i lavori sono in corso. In primis quello a Passatempo: "Ad attenderci c’erano il direttore dei lavori Cesaretti e i responsabili delle ditte appaltatrici dell’opera – dice l’assessore Jacopo Angeletti -. I lavori si erano incagliati nel corso di questi ultimi mesi per molteplici fattori ma dopo un proficuo colloquio, la ditta ci ha garantito che riprenderanno celermente la prossima settimana, portando quanto prima compimento l’opera che sarà terminata per l’avvio della prossima stagione. Ringraziamo la società sportiva Passatempese per la pazienza dimostrata e per la collaborazione". Con la sindaca Michela Glorio si è poi portato al circolo Junior Tennis: "I lavori prevedono una riqualificazione completa della struttura, la realizzazione di una bellissima balconata, nuovi spogliatoi e la realizzazione di una nuova sezione dedicata ad una palestra".