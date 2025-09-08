Osimo, "Sport in Centro" chiama giovani, famiglie e associazioni

Osimo, 8 settembre 2025 – Pieno di “pubblico” per “Sport in Centro” a Osimo per conoscere le varie realtà sportive cittadine e ammirare le loro esibizioni. Il mondo dello sport ha risposto al meglio. “Ne sono orgogliosa e felice. E’ stata una esplosione di entusiasmo, passione, divertimento, partecipazione. Ho visto negli occhi dei bambini curiosità, speranza, sogni – ha detto la sindaca Michela Glorio -. Grazie a chi ha contribuito a questo successo, in primis l’assessorato allo Sport di Paola Andreoni e la Asso. Lo sport è ricchezza. E a Osimo abbiamo la fortuna di poter vantate tantissime discipline. Come amministrazione dovremo essere capaci di sostenerle, innanzitutto garantendo la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi comunali messi a loro disposizione”.

La vice Andreoni ha aggiunto: "Osimo si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato allo sport, al movimento e ai valori più belli che questa straordinaria realtà sa trasmettere. È stata una serata indimenticabile, dove l'entusiasmo dei più giovani ha riempito le piazze e le strade della nostra città di energia, passione e voglia di mettersi in gioco. Tantissime le discipline presenti, dalle più conosciute a quelle tutte da scoprire, che hanno permesso ai bambini e ai ragazzi di provare, sperimentare e, perché no, magari trovare il proprio sport del cuore. Un’occasione di incontro tra le famiglie, le associazioni sportive e la comunità, in un clima sereno, partecipato e festoso. Vedere lo stupore negli occhi dei più piccoli mentre imparavano i primi gesti tecnici, la complicità tra atleti e allenatori, l'impegno di chi dedica il proprio tempo al volontariato sportivo, tutto questo ci ricorda quanto lo sport sia uno strumento potentissimo di crescita, socialità e inclusione. Desidero ringraziare di cuore tutte le associazioni sportive che hanno reso possibile questa serata con la loro presenza, la loro professionalità e la loro passione. Un grazie sincero alle famiglie, che continuano a credere nello sport come valore educativo per i loro figli. Un grande applauso ai dirigenti, agli atleti, ai volontari e ad Asso, il cui supporto è stato fondamentale per l’organizzazione e la buona riuscita dell’evento. Insieme possiamo costruire una Osimo sempre più attiva, inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni, dove lo sport sia davvero alla portata di tutti”