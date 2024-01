Osimo Stazione, blitz a Chiaravalle

BIAGIO NAZZARO

0

OSIMO STAZIONE

2

BIAGIO NAZZARO : Sartarelli, Agostinelli (39’ st Terranova), Guerri (22’ st Severini), Cardinali, Ortolani, Petoku, Parasecoli, Cecchetti, Canulli, Coppari, Borocci. All. Domenichetti.

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio (40’ st Bonifazi), Strologo, Caruso (44’ st Gasparrini), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa, Giuliani (20’ st Mazzocchini), Camilloni (39’ st Ippoliti), Pesaresi (32’ st Coppi). All. Michettoni.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 3’ pt Camilloni, 47’ st Gyabaa.

Note – espulso al 49’ st Cecchetti per proteste.

L’Osimo Stazione rialza la testa. La formazione di Michettoni espugna Chiaravalle con un gol per tempo. Domenica amara per la Biagio Nazzaro che cercava una vittoria per onorare lo storico dirigente Carlo Andreoni, venuto a mancare nei giorni scorsi, ricordato da tutto lo stadio prima dell’inizio del match e dagli ultras con uno striscione: "Ciao Carlo biagiotto vero". Ma la Biagio risente dell’assenza per squalifica di bomber Montagnoli. Il vantaggio ospite arriva subito con Camilloni che sfrutta un’ingenuità difensiva. In pieno recuperoil raddoppio siglato da Gyabaa.