Osimo stazione, il centro prelievi potrebbe andare nella farmacia

Sono stati i residenti di Osimo Stazione a ribadire al Comune la loro contrarietà a condividere un luogo di aggregazione con un centro prelievi nell’ambito del nuovo complesso con il supermercato Oasi che sorgerà lungo la statale 16, a pochi passi dalla maxi rotatoria. "Diciamo no sia per l’igiene che verrebbe a mancare, sia per una questione di spazi che non basterebbero per entrambe le finalità – hanno detto -. Il dottor Achille Ginnetti ha proposto i locali della farmacia, dove si fanno i tamponi, che li offrirebbe per questo servizio. L’amministrazione comunale ha accolto le segnalazioni dei cittadini e ha comunicato che il problema è reperire le figure necessarie per riattivare questo servizio. Ha garantito che troverà un’altra soluzione e si consulterà con il direttore di Ast per cercare un luogo adatto a realizzare il centro prelievi e fornire il personale". Tanto richiesto lo spazio per i giovani che avevano domandato la necessità di avere a disposizione un luogo di incontro per divertirsi. Per quanto riguarda la vicina palestra poi, a seguito delle segnalazioni fatte dai cittadini allarmati per lo stato, l’amministrazione ha provveduto a fare un sopralluogo, dal quale è scaturito che la staticità della struttura non sarebbe compromessa. L’opera è stata comunque messa a bilancio ed entro fine 2023 saranno terminati i lavori.