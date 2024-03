Osimo stazione, la protesta arriva in aula: "Strade malmesse e degrado, adesso basta"

Si alza forte il grido dei residenti della Stazione di Osimo che chiedono aiuto al Comune per alcune problematiche. "Osimo Stazione versa in uno stato pietoso, strade horror e degrado urbano. Il sindaco intervenga per fare qualcosa", ha detto la consigliera delle liste civiche Monica Bordoni in Consiglio l’altra sera. Il sindaco Simone Pugnaloni ha risposto che nel milione di euro di lavori per le strade sono comprese, tra tutte, anche le vie Agnelli e Fratelli Cairoli, tra le più bisognose di interventi. "Entro il 14 marzo sarà terminata la rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier, la prossima settimana sarà sistemato l’impianto di illuminazione – ha spiegato ai microfoni – Il giorno dopo partiranno i lavori di asfaltatura in via dell’Industria nel tratto ammalorato, quello per cui chi doveva vigilare nei lavori non l’ha fatto anni fa. Se l’avessimo fatto in contemporanea alla rotatoria non ci sarebbe stato davvero più un accesso al centro commerciale, non era possibile. Per Osimo Stazione, l’attenzione è davvero tanta. Presto poi aprirà la Diagnostica Marche che, come scambio di oneri, si adopererà per riqualificare il parco Chico Mendez".

Durante il Consiglio poi, come già annunciato, è stato affidato il servizio di trasporto pubblico locale alla Conerobus, e non sono mancate le polemiche. "L’ex Sindaco Simoncini, oggi capogruppo in consiglio comunale delle liste civiche, vota in consiglio comunale contro la salvaguardia dei posti di lavoro nel Tpl Osimo che passa a Conerobus. Rimango sgomento", ha detto il primo cittadino. Simoncini ha risposto: "Ho adeguatamente motivato il mio voto contrario alla cessione del trasporto pubblico da Tribuzio in via temporanea a Conerobus la cui partecipazione del Comune è stata venduta da Pugnaloni. Il mio non è stato un voto contro le maestranze ma un voto contro la sua gestione fallimentare delle partecipate osimane create per dare con più celerità ed economicità servizi essenziali alla cittadinanza dalle Civiche di Osimo sotto l’amministrazione Latini. Non si doveva spacchettare Park.O. frazionandola in Tpl e Osimo Servizi (fusa con Geos). Le società che svolgevano servizi a rilevanza sociale potevano essere mantenute invece le avete svendute per fare cassa per di più mettendo le maestranze, come nel caso della Tpl in difficoltà nei rapporti con il nuovo gestore tanto che i sindacati sono intervenuti più volte".