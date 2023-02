Ci sono diversi progetti in ballo per la Stazione di Osimo. Nell’ambito del nuovo supermercato, Oasi ha stipulato una convenzione con il Comune per realizzare il centro sociale vicino all’attuale Centro Aquilone e alle scuole. Nel nuovo centro da 70 metri quadrati, tanto atteso dai giovani, ci sarà spazio anche per l’eventuale Punto prelievi chiesto dalla frazione. "Il Comune sarebbe disponibile a metterlo a disposizione della Asur, visto che i vecchi locali della stazione, dove c’era l’Usca, saranno ripresi in possesso dalle Ferrovie", afferma il sindaco Simone Pugnaloni. Nell’ambito dei lavori previsti da Diagnostica Marche per spostare la propria sede, sempre a Osimo Stazione, il permesso di costruire comprenderà a suo carico la valorizzazione del parco "Chico Mendez" e l’asfaltatura delle strade attigue. Il parco sarà trasformato in una piazza adibita a verde con anfiteatro e zona ludica per i bambini. Al parco urbano "Mancinelli" invece saranno ripristinati i camminatoi danneggiati dalla pioggia di gennaio e, dopo aver messo tavolo picnic, panchine e illuminazione, sarà realizzata un’area calisthenics per la palestra a cielo aperto. La ciclabile su via Agnelli che a breve sarà illuminata nella parte finale.