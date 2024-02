Osimo Stazione, terzo ko consecutivo

VILLA SAN MARTINO

3

OSIMO STAZIONE

0

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Fabbri, Bonci (40’ st Zaccarelli), Ascani, Righi, Montanari, Balleroni (43’ st Pasini), Ugolini (22’ st Marinelli), Messina (29’ pt Giannelli), Paoli, Tartaglia L. (43’ st Piccioni). All. Pompei.

OSIMO STAZIONE: Bottaluscio, Ippoliti (8’ st Giuliani), Coppi (30’ st Caruso), Staffolani, Pizzuto (38’ st Parissi), Rinaldi, Masi, Giri (22’ st Karalliu), Pesaresi (22’ st Gelli), Camilloni, Polenta. All. Michettoni.

Arbitro: Lombi di Macerata.

Reti: 34’ pt Giannelli, 42’ pt Ugolini, 6’ st Tartaglia L.

Tris negativo per l’Osimo Stazione che in casa del Villa patisce la terza sconfitta consecutiva in un match con in palio punti salvezza. Alla squadra di Michettoni non basta una buona partenza. Poco dopo la mezz’ora i locali passano con il giovane Giannelli entrato da pochi minuti al posto dell’infortunato Messina. Lo stesso Giannelli è l’assist man per il raddoppio di Ugolini. Nel secondo tempo arriva poi il terzo gol di di Lucio Tartaglia.