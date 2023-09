"OSIMO: Torretta, troppo costoso il recupero. Nuova sede per il Commissariato"

Creare una cittadella della sicurezza al San Carlo di Osimo è uno degli obiettivi di mandato dell’amministrazione comunale ma il recupero e la manutenzione della torretta che si erge sullo stabile, che prima tra l’altro accoglieva l’ufficio del giudice di pace, avrebbe un costo davvero oneroso. Se ne era parlato a inizio anno in un Consiglio di quartiere e da allora nulla si è mosso, anzi, la conferma del costo e delle conseguenti difficoltà di realizzazione restano. E’ una struttura molto importante per la città dove era stato pensato il trasferimento degli uffici del Commissariato di Osimo che si trovano in pieno centro storico. Date poi le dimensioni dell’edificio, la torretta in particolare avrebbe potuto anche ospitare le tante realtà associative presenti sul territorio comunale. Erano stati affidati gli incarichi per la valutazione della vulnerabilità sismica e a quel punto si sarebbero potuti progettare gli interventi strutturali da effettuare. E’ sembrato, conti alla mano, più auspicabile un’eventuale demolizione con ricostruzione del nuovo edificio basato sulle reali necessità. Alla luce dei fatti, sarà necessario individuare una nuova sede in collaborazione con il Ministero dell’Interno, non ancora trovata. "La messa in sicurezza sismica è risultata avere un costo di circa 5 milioni di euro quindi sarà necessaria una seria valutazione per quanto riguarda la possibilità di recupero o in alternativa demolire lo stabile ed edificarne uno nuovo – afferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. In questo ultimo caso si potrà valutare con il Ministero l’eventualità dello spostamento del Commissariato in questa nuova sede". L’amministrazione comunale è comunque al lavoro per portare a compimento la volontà di rivalutazione della struttura.