Osimo tra arte moderna e musica La "street art" entra nel mercato

E’ una grande domenica oggi a Osimo che dà il via ufficialmente alla settimana di celebrazioni per la festa del patrono San Giuseppe da Copertino. Tanti gli eventi musicali e non che si susseguono dal pomeriggio fino a sera. Alle 18.30 in piazza del Comune prende il via a ingresso gratuito il concerto della band "Io e i gomma gommas", stimatissimo gruppo del posto che propone vecchie canzoni rivisitate in chiave punk e rock’n’roll. Alle 21 al teatro La Nuova Fenice concerto dell’orchestra giovanile Marche music college (foto a destra) "Dal Barocco al cinema: omaggio a Ennio Morricone". Direttore dell’orchestra fin dalla sua fondazione, e presidente dell’associazione, è il maestro Alessandro Marra, violinista e direttore osimano membro della Form e docente al Liceo musicale Rinaldini di Ancona.

L’orchestra è composta da 33 archi (violini viole violoncelli contrabbassi), sette strumenti a fiato (tre sax, corno, due flauti, oboe) e percussioni, tutti uniti nel gran finale del concerto che prevede un medley di brani di Morricone ("Nuovo Cinema Paradiso", "C’era una volta il West" e "Il buono, il brutto il cattivo") arrangiati su misura per questo ensemble proprio dal maestro Marra. I ragazzi hanno un’età compresa tra i 13 e i 25 anni e provengono da tutto il territorio marchigiano. Gli archi saranno protagonisti della prima parte del concerto con concerti a 4 di Vivaldi e di Dall’Abaco, e con la Serenata di E. Elgar. Tutti brani virtuosistici che hanno impegnato i ragazzi per un intero anno di studio. Nel contempo dalle 16 il vicinissimo mercato coperto cambierà veste e si farà contenitore dello "Start – street talent", il Festival degli artisti emergenti, uno spazio libero dove a far da padroni saranno i giovani, la loro arte, con musica e divertimento, fotografia, illustrazione, pittura, poesia e graffiti fino alle 22.

Di giorno zona dell’ortofrutticolo e di sera luogo della movida dunque, come avviene nelle grandi capitali europee per dare impulso alla voglia di aggregazione di giovani e non solo. In programma sempre anche un altro appuntamento che rientra nei "Caffè culturali itineranti" supportati dalla Regione, la visita guidata gratuita allo scrigno d’arte che è il duomo con appuntamento alle 16.30.