Osimo, un Natale a tutta musica tra punk rock e brani dei cartoons

Una strana ‘coppia’ oggi in piazza Boccolino a Osimo. Da una parte c’è la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina d’Avena; dall’altra la band "Io e I Gomma Gommas", che per l’occasione proporrà un concerto ‘natalizio punk rock’.

A dare il via alle danze (ore 17) sarà proprio il gruppo, non nuovo a trovate bizzarre, divertenti e fuori dagli schemi. Come "10 Minuti a Natale", l’EP di congiunzione tra il punk rock e il momento più magico dell’anno, quando tutti (anche Io e I Gomma Gommas!) sono più buoni. L’EP, che esce in formato digitale sulle principali piattaforme, è corredato anche da una raccolta di racconti, poesie e fumetti a tema natalizio. Due brani in particolare hanno ricevuto un trattamento particolare, diventando due divertenti videoclip musicali, "Oh Albero" e (https:youtu.beC2bmMNAYFDg) e "Bianco Natale" (https:youtu.beO_lTNX1pKoM). L’idea di riprendere alcuni brani celebri della tradizione natalizia e stravolgerli in chiave punk rock è nata durante le registrazioni del precedente lavoro, "E vennero fuori i lupi". La band racconta: "Erano anni che volevamo reinterpretare qualcosa a tema natalizio, ma ci mancava sempre qualcosina. Poi è successo che Filo, durante le registrazioni del nostro ultimo album, di nascosto ha inciso le tracce per chitarra e voce di quattro canzoni natalizie italiane. Appena l’abbiamo scoperto ci siamo messi all’opera e in poche ore di registrazione è uscito fuori un EP di 10 minuti, che nell’attesa di essere pubblicato si è arricchito di un libricino di racconti, poesie e fumetti che ha come filo conduttore proprio il Natale. E come se non bastasse abbiamo pensato anche a piccole idee regalo originali per i nostri fan più affezionati’.

Alle 18.30 sul palco salirà Cristina d’Avena, che interpreterà i grandi successi che hanno segnato l’infanzia di molte generazioni. Dai Cavalieri dello Zodiaco a Sailor Moon, passando per i Puffi e Kiss me Licia. Un evento che darà l’occasione di immergersi nella nostalgia della propria infanzia, complice l’atmosfera natalizia, e nel puro e semplice divertimento, grazie alla coinvolgente voce della cantante bolognese, che promette di regalare sorrisi e una carica di energia positiva.