Osimo, verifiche delle forze dell’ordine nei locali della movida e anche in periferia

Controlli nel centro storico e periferie di Osimo. Gli agenti della Polizia di Stato, assieme ai militari dei Carabinieri e a una pattuglia della Polizia Locale, hanno proceduto a un controllo del territorio interforze per evitare che durante gli svaghi del fine settimana si verificassero turbative per i residenti e gli avventori dei locali. Sono state identificate un centinaio di persone, tra cui 18 con pregiudizi di polizia, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati monitorati 18 veicoli e contestate cinque sanzioni amministrative per altrettante violazioni al codice della strada.