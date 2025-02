Osimo verso il voto, Leonardi di Fdi:: "L’alleanza con Latini è sempre forte"

Continua a essere al veleno la politica osimana nel centrodestra in vista delle prossime amministrative. Se da una parte pare che l’ex sindaco Francesco Pirani sia tirato per la giacchetta da quel partito e da tanti altri che sono rimasti forti simpatizzanti, dall’altra la sua discesa in campo sarebbe incerta per la presenza delle Liste civiche che restano ferme in attesa che qualcosa si muova.

Oggi la parlamentare Elena Leonardi, FdI, affermare: "Nella coalizione che guida la Regione, l’Udc è stata sempre una forza politica che ha lavorato correttamente e in maniera propositiva al fianco del presidente Francesco Acquaroli sia con il segretario Antonio Saccone che con il presidente del consiglio Dino Latini. La leale collaborazione e l’alleanza regionale per proseguire il lavoro avviato in questi primi anni di governo per rilanciare le Marche è già stata in più occasioni confermata dall’Udc e non va ricondotta a dinamiche locali che si sono verificate a Osimo".

Dichiarazioni, queste, scattate dopo alcune provocazioni dei "piraniani". La discesa in campo dell’ex primo cittadino al momento non è affatto confermata, è tutto fermo in attesa che qualcuno faccia il primo passo.