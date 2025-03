Osimo verso le elezioni. Sorpresa, il centrodestra ora prova a ricompattarsi

Sarebbe stato costruttivo il summit del centrodestra ieri a Osimo in vista delle elezioni amministrative dopo le dimissioni del sindaco Pirani. "La considero una riunione costruttiva. Auspico sia la volta buona – dice Monica Santoni, commissario di Forza Italia –. Ho avuto la sensazione che il centrodestra questa volta sia veramente unito. Coalizione formata da FI, Udc, FdI, Lega e Rinasci Osimo come perno centrale e con la presenza di tutti i simboli di partito: così abbiamo affermato sia io che Staffolani di Fdi, Alessandrini (Lega), Latini (Civiche da sempre) e Dionisi di Rinasci Osimo. Diversamente significherebbe che qualcuno si è rimangiato la parola. Per me sarebbe sufficiente questo obiettivo raggiunto ma alcuni hanno avanzato la proposta di coinvolgere anche gli altri quali Base popolare, antonelliani e ginnettiani. Rimaniamo in attesa di risposte da parte loro prima di decidere se poi tutti noi del centrodestra saremo disponibili ad averli in coalizione. Un passo alla volta ma velocemente dato che le elezioni comunali sono fissate per l’11 maggio". Parole forse troppo ottimiste. Oggi, infatti, è previsto un altro summit e, nonostante i buono propositi, in realtà sembra che il patto scricchioli sul lato di Fdi e Lega pronte ad ascoltare gli antonelliani.

Achille Ginnetti afferma: "Un anno fa abbiamo deciso di allearci con le liste di Sandro Antonelli e sostenerlo come candidato a sindaco perché avevamo lo stesso progetto amministrativo che consisteva nell’offrire agli osimani un’alternativa basata su programmi e contenuti. Rappresentava, e rappresenta anche oggi, un’opportunità per uscire dal dualismo rissoso e improduttivo delle ultime amministrazioni. La successiva fiducia a Francesco Pirani al ballottaggio si basava sulle stesse considerazioni e aspettative, purtroppo sappiamo come è andata a finire e per colpa di chi, e dobbiamo tornare alle urne dopo brevissimo tempo. Se esistono ancora le condizioni, come un anno fa siamo disponibili a confrontarci con chi condivide il nostro progetto e il nostro programma, senza secondi e terzi fini".

Silvia Santini