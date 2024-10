Ospedale, accessi alternativi ok. Ora si interviene su quello principale

Sono in corso i lavori previsti per l’ampliamento e l’adeguamento del pronto soccorso dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" di Osimo.

La prima fase di intervento, attesa da mesi ormai, si è conclusa martedì scorso con la predisposizione di accessi alternativi. Ieri è stato avviato il secondo step, che avrà una durata di 20 giorni e che, oltre allo spostamento temporaneo dell’ingresso principale, comporta la modifica dei percorsi di entrata ed uscita dalla struttura. Lo fa sapere l’ufficio tecnico dell’Inrca che spiega come sono previsti ulteriori passaggi durante i quali i percorsi all’interno del presidio subiranno altre variazioni sulla base dello sviluppo programmato del cantiere. Una volta completata la seconda fase, infatti, si procederà all’installazione dei moduli prefabbricati sul cortile esterno, a cui seguiranno gli interventi all’interno del pronto soccorso che renderanno necessario il trasferimento momentaneo dell’attività nei locali adiacenti.

L’Inrca precisa che le varie modifiche sono state definite per garantire l’esecuzione delle opere nei tempi previsti e la sicurezza di chi accede alla struttura e aggiunge come i servizi sanitari saranno assicurati con continuità, cercando di ridurre al minimo gli inevitabili disagi, dei quali ci si scusa anticipatamente, per utenti ed operatori. L’intervento consentirà di migliorare, nei limiti dei vincoli legati alla struttura, le condizioni logistiche del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Osimo.