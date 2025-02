Task force all’ospedale di Ancona: “Allarmi e sensori per fermare i violenti”

Ancona, 20 febbraio 2025 – Un investimento sulla sicurezza di personale sanitario e pazienti, all’ospedale di Torrette e al Salesi (anche l’altra sera un giovane ha aggredito delle infermiere): l’ha presentato ieri mattina l’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. Si tratta di tecnologia di ultima generazione per garantire la sicurezza dei pronto soccorso e la protezione contro le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari. Sono due soluzioni racchiuse in un unico progetto messo a punto dall’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: “Un sistema tecnologicamente all’avanguardia che ha pochi precedenti – ha detto il direttore generale, Armando Marco Gozzini –. Abbiamo deciso di investire sulla sicurezza dei nostri dipendenti e al tempo stesso dei pazienti. Per noi è una priorità assoluta perché in ospedale si viene per essere curati e accolti nella maniera più adeguata”.

Sono sette allarmi volumetrici, destinati principalmente alle sale d’attesa, e trenta trasmettitori portatili, con tre radio collegate. I primi sono stati già attivati nelle sale d’attesa dei pronto soccorso di Torrette e Salesi, ma potrebbero presto trovare posto in altre unità operative: “La prima applicazione – ha aggiunto Andrea Badaloni, direttore del sistema informativo aziendale – riguarda sensori che controllano non solo i classici parametri ambientali, ma anche aggressioni, chiamate d’aiuto, o atti vandalici. Il tutto viene convogliato in un portale centralizzato i cui risultati raccolti si trasformano in altrettanti allarmi lanciati sulla base di varie soglie impostabili dagli amministratori, oppure autogenerate tramite meccanismi di intelligenza artificiale”.

Poi ci sono i trasmettitori portatili: “Un sistema di telecomunicazione e allerta rivolto alla sicurezza degli operatori aziendali esposti ai rischi di aggressione e ai pericoli tipici di chi lavora in solitaria”, ha aggiunto Gozzini. Alle trenta saponette sono abbinati tre apparecchi radio, due per Torrette e uno per il Salesi. Presente all’incontro anche il direttore sanitario dell’azienda, Claudio Martini. Sul tema è intervenuto in collegamento anche il vicepresidente della Regione Marche e assessore alla sanità e alla sicurezza, Filippo Saltamartini: “Con questi nuovi dispositivi all’avanguardia stiamo facendo il massimo per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e di tutti gli utenti dei pronto soccorso. Gli operatori sanitari sono il nostro patrimonio più prezioso”.