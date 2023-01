Ospedale ancora senza risonanza magnetica

La tac per il Pronto Soccorso resta un miraggio, per l’ospedale di Sengallia sempre e solo ‘parole parole parole’. Due tac di ultima generazione sono state inaugurate presso l’ospedale Carlo Urbani di Jesi, di queste, una, a servizio del Pronto Soccorso. La spiaggia di velluto, nonostante durante l’estate raddoppia la popolazione, resta ancora senza il macchinario che, dopo anni di promesse, sembrava fosse in dirittura di arrivo entro l’estate. "Siamo felici per Jesi, ma anche delusi e amareggiati della mancata attenzione per la Tac di Senigallia – tuona il Comitato – un macchinario importantissimo per ridurre le liste di attesa e vuotare il Pronto Soccorso dagli accessi". Il Comitato aveva incontrato l’assessore regionale Filippo Saltamartini che aveva rassicurato che l’Ospedale di Senigallia non sarà declassato, ma ancora, non si vedono potenziamenti. Proprio nei giorni scorsi i cittadini avevano lamentato la mancata possibilità di sottoporsi ad una risonanza magnetica in tempi utili, ma a trovare difficoltà nelle prenotazioni, sono anche i dimissionari che, carte alla mano, devono presentarsi al Cup per prenotare gli accertamenti richiesti dai medici prima di sottoporsi alle visite di controllo. E anche in questo caso, trovare un posto libero in tempi utili è praticamente impossibile, e per i malati appena dimessi non ci sono corsie preferenziali. Inoltre, molti sono impossibilitati a recarsi altrove e devono così ricorrere alla Sanità privata per rispettare i tempi del controllo ‘imposti’ dall’ospedale.

Il Comitato a Difesa dell’ospedale di Senigallia riaccende i riflettori anche sulle difficoltà del Laboratorio Analisi: "I carichi di lavoro che si riversano sul personale necessitano di una nuova organizzazione – spiega il Comitato – le prenotazioni andrebbero tolte e trasformate in un numero di accessi secondo le risorse sanitarie e tecniche, inoltre servirebbe l’ausilio di un volontario che snellisca l’entrata e indirizzi i pazienti, un compito che non deve essere svolto dagli operatori sanitari o dal front-office. Alla luce di questo chiediamo l’attenzione della dottoressa Storti sperando di avere un nuovo contatto ed un confronto sul posto. Inoltre, se l’assessore Saltamartini seguisse la vicenda, ci farebbe cosa gradita, contribuendo così a normalizzare l’iter lavorativo del Laboratorio".

Silvia Santarelli