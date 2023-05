Ospedale, auto si sfrena e colpisce altre vetture

Auto parcheggiata davanti all’ingresso del vecchio ospedale Murri si sfrena e invade il camminamento pedonale colpendo altre vetture, tra cui due dell’Ast e finendo la corsa contro un albero. È avvenuto ieri alle 8,30 quando il personale, sentito il boato, è uscito in strada. Poco dopo sul posto la proprietaria della vettura, una Fiat Bravo e il coordinatore del Tribunale del Malato Paquale Liguori che già in passato ha lamentato la sosta selvaggia in questa zona. "Fortunatamente – rimarca Liguori che ha subito scritto alla direzione dell’Ast Ancona - nessun pedone era presente sulla strada altrimenti oggi contavamo qualche ferito se non peggio. Le auto coinvolte, alcune anche di proprietà dell’Ast, non avrebbero dovuto assolutamente essere lì in quanto parcheggiate sul aree riservate ai pedoni. Si propone ancora una volta – aggiunge - l’ormai annoso problema del parcheggio all’ospedale Carlo Urbani da noi più volte segnalato come il mancato rispetto dei parcheggi per disabili. Un problema per chi deve accompagnare un paziente in carrozzella al reparto di fisiatria e non sa dove. Ma oggi preoccupa per lo più l’incolumità dei pedoni, specie gli anziani che ogni giorno percorrono la via".