Ospedale di comunità, caccia ai fondi e cantiere caos

L’ospedale di comunità non è più un sogno. I lavori hanno preso il via, ma allo stesso tempo ci sono ancora ostacoli da superarere problemi da affrontare.

Se è vero che la struttura vedrà la luce, è anche vero che i fondi al momento disponibili possono garantire la creazione di 16 posti letto invece dei 30 previsti. Proprio per carcare di superare questo problemi, si è attivato il presidente del Consiglio regioanle, Dino Latini, che, in stretto contatto con il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, ha presentato una mozione all’Assembela legislativa marchigiana con la quale si chiede di "reperire e allocare le risorse necessarie per l’attivazione dei 30 posti letto previsti nel progetto originario dell’Ospedale di Comunità di Jesi, garantendo così un servizio adeguato e completo alla cittadinanza". E ancora: "Sollecitare un incontro con i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Territoriale e con l’Amministrazione Comunale di Jesi per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e delle dotazioni strutturali e di personale necessarie per il funzionamento dell’Ospedale di Comunità. E, infine, promuovere una campagna di comunicazione per informare i cittadini riguardo i servizi offerti dall’Ospedale di Comunità e le modalità di accesso, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questa nuova struttura per il sistema sanitario regionale". Fin qui il presidente Dino Latini.

Poi ci sono i probolemi legati ai lavori. "Nella scorsa settimana è stato cantierizzato il lotto di terra di fronte al Carlo Urbani, sul quale dovranno essere realizzati Casa e Ospedale della Comunità, lavori che auspichiamo siano completati entro la data prevista del 2026. Da quanto abbiamo potuto constatare – dice il presidente del Tribunale del Malato, Pasquale Liguori – pare che l’accesso al cantiere sia stato fissato su via Aldo Moro, l’unica strada di accesso alla struttura ospedaliera; abbiamo assistito in tali giorni a un via vai di mezzi pesanti (Tir, Ruspe) che ingombravano la carreggiata della via con conseguente blocco momentaneo del traffico in entrata e in uscita dall’ospedale. Abbiamo allora interessato la Polizia Locale per un sopralluogo al fine di verificare il rispetto della normativa di legge e nello stesso tempo abbiamo inviato al sindaco di Jesi una lettera con una proposta di modifica della viabilità lungo via Aldo Moro. Riteniamo, infatti, che tale strada, oggi a doppio senso di marcia, peraltro con l’accesso a un cantiere, provochi grossi disagi alla circolazione di auto, ma anche e soprattutto sia di intralcio ai mezzi di soccorso che accedono al Pronto soccorso; conseguenza ovvia di tutto ciò è sicuramente una aumento del rischio di incidentalità sulla via. Nello stesso tempo abbiamo chiesto il rifacimento della segnaletica a terra che attualmente è scomparsa del tutto, in particolare quella della prevista corsia riservata ai mezzi di soccorso. Ci attendiamo una risposta dall’Amministrazione".