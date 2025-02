Ospedale di comunità, investimento da 9 milioni

È avvenuta lo scorso lunedì 10 febbraio la consegna dei lavori relativi alla realizzazione della Casa di comunità e dell’ospedale di comunità di Jesi, alla presenza del direttore dei lavori, l’ingegnere Maria Raffaella Tamburi della società di ingegneria Termostudi Srl, del responsabile dei lavori, l’ingegnere Claudio Tittarelli dirigente dell’Ast di Ancona e del procuratore Luca Marchegiani, della ditta appaltatrice, il Consorzio Ar.co. Lavori Soc. Coop. , che ha designato per l’esecuzione dei lavori la consorziata società Cpl Concordia Soc. Coop.

L’intervento riguarda la costruzione di una palazzina all’interno della quale saranno ubicati l’ospedale di comunità per una dotazione di 30 posti letto (in allestimento nella prima fase 16), che svolgerà la funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero e la casa di comunità hub che è una struttura di prossimità dove sarà presente una équipe multiprofessionale di medici, operatori sanitari e personale di supporto.

L’investimento per la costruzione della nuova palazzina ammonta a quasi 9 milioni di euro (circa 6,3 milioni per l’ospedale di comunità, circa 2,6 per la casa di comunità) e sarà finanziato per circa 7,3 milioni di euro con i fondi del Pnrr e la restante quota con le risorse economiche aggiuntive messe a disposizione dalla Regione.

L’immobile si sviluppa su due piani di cui uno seminterrato dove sono previsti i locali tecnici a servizio dell’attività sanitaria. L’intervento prevede anche la sistemazione dell’area esterna, dove sono previsti un parcheggio, la viabilità, la sistemazione di zone a verde nonché la realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio dei gas medicali.

L’area di intervento, per una superficie di circa 9mila metri cubi, ubicata nella zona antistante l’ospedale Carlo Urbani, è stata concessa dal Comune di Jesi a titolo gratuito con diritto di superficie all’Ast di Ancona.

"Con l’ospedale di comunità e la casa di comunità di Jesi stiamo aggiungendo un altro tassello nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale nelle Marche e nella provincia di Ancona. Questo ci permette di garantire risposte più tempestive ed efficienti ai bisogni di salute della popolazione e di alleggerire gli ospedali per acuti, come quello importantissimo di Jesi, dai pazienti affetti da cronicità e fragilità", ha dichiarato il vicepresidente regionale con delega alla Salute Filippo Saltamartini.