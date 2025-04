"Ospedale di comunità lavori e caos viabilità"

Tutto tace dopo la nostra segnalazione dei giorni scorsi al sindaco di Jesi ed alla direzione As per il cantiere aperto per la costruzione della Casa e dell’Ospedale di comunità. Stamattina (ieri, ndr) ancora una volta via Aldo Moro, unica via di accesso al Carlo Urbani era completamente intasata da mezzi pesanti che erano in attesa di accedere al cantiere citato. Ci chiediamo cosa si sta aspettando per prendere decisioni sulla viabilità all’ospedale, cosa aspettiamo che qualcuno si faccia male? – dice Liguori del Tribunale del Malato –. Noi le proposte le abbiamo inviate a entrambi i soggetti: modificare la viabilità in un senso unico in modo da diminuire il flusso di veicoli.