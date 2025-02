Ospedale di comunità: lavori pronti a partire

Partono i lavori per la realizzazione dell’ospedale di comunità, che sorgerà accanto al Carlo Urbani. È stata l’Azienda sanitaria territoriale a comunicare l’avvio degli interventi, facendo seguito all’incontro del 27 gennaio scorso tra il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo con il direttore generale dell’Ast Giovanni Stroppa, accompagnato dal direttore amministrativo Sonia Piercamilli, in cui erano state affrontate le diverse tematiche legate alla sanità.

Tra queste, ovviamente, anche l’ospedale di comunità. La struttura, come noto, è finanziata con le risorse derivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, tra i numerosi obiettivi, si pone anche quello del potenziamento dell’offerta dell’assistenza territoriale attraverso lo sviluppo degli ospedali di comunità, vale a dire una struttura residenziale sanitaria della rete territoriale a ricovero breve e destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media-bassa intensità clinica e per degenze di breve durata.

Tale struttura, a gestione prevalentemente infermieristica, contribuisce ad una maggiore appropriatezza delle cure, determinando una riduzione di accessi impropri ai servizi sanitari come ad esempio quelli al pronto soccorso o ad altre strutture di ricovero ospedaliero o il ricorso ad altre prestazioni specialistiche. Tra le finalità dell’ospedale di comunità vi è anche quella di facilitare la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio, consentendo alle famiglie di avere il tempo necessario per adeguare l’ambiente domestico e renderlo più adatto alle esigenze di cura dei pazienti.

L’amministrazione comunale ha seguito l’intero iter autorizzativo per arrivare all’avvio dei lavori che dovranno essere svolti con celerità nel rispetto di quanto dispone il Pnrr. Resta in piedi l’obiettivo dell’attivazione di tutti i posti previsti dal progetto originario, vale a dire 30 rispetto ai 16 fino ad oggi autorizzati e finanziati.

Al riguardo, l’amministrazione comunale, proprio come ha fatto sapere ieri, continuerà a mantenere attiva ogni pulsione necessaria verso la Regione Marche ai fini del reperimento ed allocamento delle risorse necessarie al pieno completamento dell’opera. Nell’incontro di fine gennaio, Stroppa aveva ribadito, secondo quanto riportato allora dal Comune jesino in una nota, "che sono in atto tutte le iniziative necessarie a reperire le risorse – stimate in circa un milione di euro – per garantire la copertura di tutti i 30 posti". Mentre lo stesso Comune aveva sottolineato "sarà importante, a questo riguardo, che la Regione Marche mantenga gli impegni assunti con atti concreti prima del termine del mandato amministrativo".