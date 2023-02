"Ospedale di comunità, si rischia di perdere tutto"

I nuovi ospedale e casa della comunità finiscono nel fuoco incrociato delle polemiche già prima di nascere: per l’opposizione si rischia la perdita di finanziamenti. Nel botta e risposta tra amministrazione comunale e assessore regionale Filippo Saltamartini su chi debba fare il prossimo passo per la costruzione delle due strutture, ora interviene l’opposizione in consiglio comunale: "Jesi è la città delle Marche che ha ricevuto il maggior finanziamento del Pnrr pari a 7,3 milioni di euro per la realizzazione di una casa della comunità e di un ospedale di comunità con posti letto di cure intermedie. Un’opportunità che non può e non deve essere assolutamente sprecata. È per questo che leggiamo con preoccupazione le dichiarazioni dell’amministrazione che non sa o fa finta di non sapere. In entrambi i casi sarebbe molto grave. Risulta che gli uffici comunali siano a conoscenza della questione di cessione dell’area dove dovrà essere realizzata la nuova palazzina sanitaria già da metà del 2022. I sopralluoghi congiunti con Ast e tecnici comunali sono stati eseguiti e l’amministrazione ha potuto più volte visionare il progetto di massima. Quindi anche noi, come ricordato dall’assessore Saltamartini sollecitiamo l’amministrazione a predisporre tutti gli atti necessari a procedere con la cessione dell’area. Non vorremmo infatti che altre idee impercorribili mettano a rischio uno dei più grandi investimenti in sanità che la nostra città potrebbe vedere in funzione già da inizio 2026. I tempi dettati dal Pnrr sono molto stretti infatti, entro fine marzo dovrà essere approvato il progetto di fattibilità che andrà in appalto integrato, per cui ogni ritardo potrebbe essere fatale per la perdita del finanziamento. In quel caso ogni responsabilità politica ricadrebbe sull’attuale Amministrazione dopoichè la giunta Bacci era riuscita a ottenere i finanziamenti".

Dal Pd il segretario Stefano Bornigia incalza invece l’assessore Saltamartini: "Pur riconoscendo che il sistema sanitario pubblico marchigiano è garante di grande qualità, negli ultimi anni, non riesce a dare risposte adeguate soprattutto in relazione alle tempistiche causa di lunghissime liste d’attesa. Una situazione inaccettabile che non garantisce a tutte e tutti l’accesso alla sanità pubblica, riteniamo indispensabile il rafforzamento del personale, delle strutture e tecnologie dei servizi sanitari per garantire il diritto alla cura per tutti i cittadini".

Sara Ferreri