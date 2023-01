Ospedale di Jesi: efficienza, servizi e cortesia

Buongiorno, invio questa breve lettera perché anche le cose belle e di qualità meritano di essere segnalate. Per un problema sanitario mentre ero in viaggio sono capitata il primo gennaio in ospedale a Jesi. Sono stata davvero molto colpita: ampi parcheggi, pineta curata e stesso dicasi del prato, pronto soccorso ordinato e silenzioso, corridoi enormi, ampie vetrate, pareti abbellite da bellissime tele dipinte, pulitissimo e luminosissimo, 5 piani di reparti ognuno con la propria sala di attesa fornita di comode poltroncine, il corridoio di pediatria con alle pareti disegni plastificati e coloratissimi dei piccoli pazienti e poi occhi sorridenti dietro le mascherine e un fiume di: ‘ Ha bisogno?’ ‘Stia tranquilla’.. ecc ecc. Per non parlare poi del personale, cortese e professionale. Mio marito ha un problema cardiaco da diversi anni ed è la prima volta che mi ci siamo sentiti davvero tranquilli ed accolti. Grazie tante al reparto Utic Cardiologia e a tutti i suoi professionisti. Allora le cose belle e funzionanti si possono fare? Io non so chi ha voluto progettato e realizzato tutto questo... a lui lei tutta la mia stima e i miei ringraziamenti.

Antonella Ayroldi