Ospedale di Senigallia: arriva la terapia del dolore per cefalee, nevralgie e altro

All’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione di Senigallia, diretta dalla dottoressa Cristina Scala è stata implementata con l’offerta terapeutica per i dolori cronici non oncologici come le cefalee e le nevralgie del trigemino. L’esecuzione di veri e propri blocchi del ganglio sfenopalatino sta dando grandi risultati in contesti dove ad essere colpiti sono pazienti spesso giovani.

Questi possono beneficiare anche della neuromodulazione per le cefalee muscolotensive, l’agopuntura per cefalea frontale, temporale e di vertice e le algie trigeminali. Si è ampliata la rete di gestione dei pazienti fragili e oncologici e questa vede coinvolti l’oncologo dell’ospedale di Senigallia, l’assistenza domiciliare, l’Associazione Oncologica Senigalliese e l’ambulatorio di Terapia del dolore dove i medici garantiscono anche le cure palliative.

I pazienti sono seguiti ambulatorialmente o in telemedicina secondo necessità anche con presa in carico al domicilio. Da quasi due anni viene realizzata la crioterapia eco guidata, la mesoterapia per dolori muscolotensivi con tecnica "needle free" per pazienti in terapia anticoagulante. Inoltre da più di 5 anni, infine, si svolge l’attività di radiofrequenza invasiva e transcutanea per le gravi patologie del rachide e delle articolazioni rivolte a malati di tutte le età.