Ospedale di Torrette, a proposito di parcheggi

E’ incredibile quello che succede all’ospedale di Torrette. Sembra che più parcheggi costruiscano e più siano gli automobilisti che, nonostante questo, non trovano un posto libero per il proprio mezzo. Qualsiasi posto viene subito occupato e, come sempre, è difficile lasciare la macchina nei pressi dell’ospedale. Lungo la strada verso Posatora c’è un nuovo parcheggio che non avevo mai notato finora, vicino alla fermata degli autobus. E’ gratuito. Sarà per questo che è sempre, inesorabilmente, tutto esaurito. C’è chi si apposta da qualche parte, e appena vede che qualcuno esce dal parcheggio, e in questo senso basta che qualche persona si avvicini ad esso a piedi indicando così l’intenzione di andarsene, si fionda sul posto libero, magari facendo manovre azzardate. Il risultato però è che qualcuno lascia la macchina parcheggiata in modo assurdo, bloccando quasi l’uscita o il passaggio. L’altra mattina due auto erano messe così male che per uscire c’era appena lo spazio disponibile per un’auto ‘normale’. Una macchina particolarmente larga non sarebbe riuscita a passare. Non so fino a che punto arriveremo, tanto più che tra un po’ di tempo sarà operativo a Torrette anche l’ospedale Salesi...

Paolo I., Ancona