Ospedale, è allarme per il reparto di Otorino

Il Comitato cittadino a difesa dell’ospedale di Senigallia non perde di vista gli aspetti ritenuti cruciali e ribadisce il proprio impegno nel territorio. Nei giorni scorsi i rappresentanti hanno ricordato che l’atto di nomina del Dirigente Responsabile dell’Otorino, risalente all’estate del 2024, non è stato completato pur se il bando prevedeva la nomina entro 20 giorni. Il punto da focalizzare, ricordano i componenti, è che c’è stato già l’interpello e un altro comporterebbe un’ulteriore procrastinazione della nomina del Responsabile. In questo modo i cittadini continuerebbero a rivolgersi ad altre strutture, sobbarcandosi i costi di mobilità e libera professione. I rappresentanti del Comitato hanno elogiato invece la collaborazione con il sindaco di Senigallia Olivetti e ribadiscono la propria presenza sul territorio "Abbiamo in cantiere altre istanze e le portiamo avanti con Carlo Ciccioli, eurodeputato di FdI, che ci ha incontrato – aggiungono dal Comitato -. Lo abbiamo informato su quanto ancora si possa fare per migliorare i servizi sanitari e gli abbiamo chiesto di darci una mano in merito ad alcune richieste di cui si è fatto carico. Tanti senigalliesi ci fermano ponendoci quesiti sanitari a cui dobbiamo delle risposte, questo è il nostro impegno civico. Dopo 7 anni passati tra banchetti, raccolte firme, incontri pubblici, volantinaggio e contatti interpersonali, attività impegnative, ma di grande soddisfazione per il rapporto umano creato, possiamo dire che il Comitato c’è e ci sarà sempre, a prescindere da chi porterà avanti le istanze dei cittadini".

Rimangono aperte delle questioni, intanto però la Regione annuncia un’intensa e importante opera di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Interventi emersi in merito alla Missione 6 Salute - del PNRR nell’ambito della quale la Regione Marche ha raggiunto il target relativo alle Grandi Apparecchiature Sanitarie, che prevede il rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico. Nella lista delle nuove apparecchiature già installate compaiono anche quelle nell’ospedale di Senigallia, nello specifico con un mammografo ed ecotomografi. Complessivamente sono già 45 i macchinari di ultima generazione installati e operativi, questi dispositivi, fa sapere la Regione, coprono già quasi l’80% del totale previsto dal PNRR, confermando il pieno rispetto degli obiettivi programmati.