"Ospedale e casa di comunità: solo silenzi"

Sul progetto del nuovo ospedale di comunità sono intervenuti la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani e il consigliere del Pd Rodolfo Piazzai: "Il servizio è attualmente assente e tanto necessario oggi quanto per il futuro e che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri impropri e di favorire dimissioni protette attraverso un approccio multidisciplinare e un modello di integrazione sociosanitaria - spigano i due consiglieri -. Tanti sono stati nel tempo i solleciti per dare il via a questo progetto da parte di noi consiglieri a mezzo stampa e negli organismi preposti ma anche da parte dei sindacati. C’è stata anche una mozione bipartisan – prima firmataria la consigliera Stefania Pagani di Vola Senigallia – votata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale di Senigallia per richiedere alla Regione Marche un impegno concreto affinché il territorio di Senigallia venisse dotato di una Casa di Comunità e di un Ospedale di Comunità. E come spesso accade, non possiamo che stupirci del fatto che il sindaco Olivetti continui a svuotare di significato il Consiglio Comunale e gli organi preposti. Si perché nonostante i solleciti, le interrogazioni, le mozioni, noi consiglieri apprendiamo le notizie dalla stampa".