Ospedale e casa di comunità: corsa contro il tempo

Corsa contro il tempo per realizzare l’ospedale e la casa della comunità di fronte al Carlo Urbani. Le due nuove strutture dovranno essere pronte tra appena tre anni, considerati i tempi del Pnrr. Nei giorni scorsi è stato siglato il protocollo d’intesa tra Comune e Ast che mette a carico dell’ente comunale la realizzazione del parcheggio per le due strutture on 400 posti auto e la nuova elisuperficie di cui si parla da tempo. L’importo complessivo per due grandi opere è di 7,5 milioni di euro e il protocollo che declina i reciproci impegni dell’amministrazione comunale e dell’azienda sanitaria è il punto di partenza che definisce l’utilizzo delle aree di via Aldo Moro (salendo a sinistra) dove saranno realizzate le strutture sanitarie. Per la realizzazione del Centro operativo territoriale (Cot) è stata individuato la struttura del vecchio ospedale Murri da riqualificare. Visto il poco tempo a disposizione se si considera gara d’appalto e realizzazione dei lavori (le opere devono essere certificate e testate entro giugno 2026) Comune Ast hanno previsto anche la possibilità di tornare indietro. "Il protocollo d’intesa – si legge nel documento - decadrà automaticamente qualora gli interventi oggetto del presente atto, proposti dall’Ast di Ancona tra quelli rientranti nei fondi Pnrr non venissero ammessi a finanziamento".

Nell’ultimo consiglio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo aveva annunciato la concessione del diritto di superficie (per 99 anni rinnovabili di altrettanti 99) dell’area in via Aldo Moro all‘Ast, affinché potessero essere espletate le successive procedure amministrative. La dimensione effettiva dell’area da cedere in diritto di superficie è pari a 9mila mq. La porzione rimanente, quasi 6.500 mq, rimarrà nella disponibilità del Comune per realizzare un parcheggio pubblico con almeno 400 posti auto e un’elisuperficie, che saranno adiacenti alle due nuove strutture. L’individuazione di un’area per l’elisuperficie fa parte di una delibera della Giunta comunale riguardante il potenziamento dei servizi di pubblico interesse a supporto dell’area ospedaliera Carlo Urbani in cui la necessità di una pista dedicata all’atterraggio e al decollo per i mezzi di soccorso è stata indicata come di preminente interesse pubblico generale. Il protocollo mette nero su bianco le tempistiche e la necessità di procedere speditamente. Il Comune inoltre assicura ad Ast "la collaborazione necessaria ai fini dell’indizione delle conferenze dei servizi necessarie".