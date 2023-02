Ospedale e sanità al centro del Consiglio

di Sara Ferreri

"Ospedale Urbani e sanità territoriale di Jesi e della Vallesina, anche alla luce della nuova riforma sanitaria regionale". È il titolo del consiglio comunale aperto che si terrà domani dalle 10 alla presenza dell’assessore regionale Filippo Saltamartini e di Nadia Storti (Ast Ancona). Numerosi gli interventi previsti tra cui anche quelli di dversi sindaci della Vallesina, sindacalisti, Tribunale del Malato, operatori sanitari e rappresentanti delle associazioni. Una quindicina gli interventi in programma. Non sono ammessi a parlare i cittadini. In primo piano durante la seduta che si preannuncia fiume le carenze di personale e spazi del pronto soccorso, di posti letto e personale nei reparti dell’ospedale Urbani ma anche una medicina del territorio che oggi sta mostrando parecchi limiti. Per l’occasione l’opposizione unita, in chiave propositiva, ha stilato un decalogo. "Vogliamo dare un contributo in vista del prossimo Consiglio aperto sulla Sanità – spiegano Jesiamo, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi, Patto per Jesi e Fratelli d’Italia – agendo con serietà, spirito costruttivo e di collaborazione nei confronti dell’attuale amministrazione comunale e della Regione, focalizzando l’attenzione su alcuni punti secondo noi fondamentali e di auspicata condivisione con tutti i consiglieri". Si chiede "un potenziamento della rete territoriale (medici di medicina generale, assistenza domiciliare integrata, Rsa), favorendo una gestione a domicilio di tipologie di pazienti diversi da quelli ’acuti’, utilizzando all’uopo mezzi e strumenti, anche informatici e tecnologici quali telemedicina, telemonitoraggio e telerefertazione. La situazione del pronto soccorso e dell’Obi – rimarcano – è deficitaria dal punto di vista del personale: servirebbero altri medici ed altro personale infermieristico e socio-sanitario, non risultando definitiva la soluzione di dirottare i medici ospedalieri, in assenza di copertura da parte dei medici di cooperativa, a cui peraltro si fa un improprio ricorso". Si richiedono incentivazioni monetarie e bonus ferie per chi lavora in pronto soccorso. "Riteniamo molto importante – riferiscono dalla maggioranza Lorenzo Grilli e Lucia Campanelli, portavoce di Jesi in Comune – che l’amministrazione comunale abbia voluto offrire questa opportunità di confronto su un tema cruciale e fondamentale come la salute, dando quindi la possibilità di rivolgersi direttamente all’assessore regionale Saltamartini ed alla commissaria straordinaria dell’Ast Nadia Storti".