Ospedale, ecco il nuovo mammografo

Inaugurato ieri all’ospedale di Senigallia un Ortopantomografo e un mammografo. "Si tratta di strumenti di alta gamma - spiega l’assessore regionale Saltamartini - che testimoniano l’importanza dell’innovazione tecnologica e l’impegno da parte della Regione che ha finanziato l’acquisto e dell’Ast. Senigallia è infatti centro di riferimento per la Brest Unit e qui vengono effettuati gli interventi. Grazie per l’altissima professionalità di questo centro. I nuovi strumenti servono a potenziare la prevenzione sanitaria. Non possiamo fingere che non ci siano criticità come la questione delle liste di attesa, problema che va avanti da 25 anni, aggravato dalla politica finanziaria con taglio delle risorse e dal Covid. Ora grazie ai nuovi investimenti statali ci sono più fondi per la sanità".

Esami in tempi brevi e con un minor dosaggio di radiazione attraverso questi due nuovi macchinari: "Grazie alla Regione Marche - ha detto il sindaco Olivetti - per l’attenzione al territorio e all’Ast per la collaborazione, in silenzio, e grazie ai professionisti che rappresentano la ricchezza di questa struttura che con grande professionalità, portano avanti un lavoro fondamentale". Sulla spiaggia di velluto si attendono ora i rinforzi in vista della stagione turistica, periodo in cui la popolazione aumenta notevolmente.