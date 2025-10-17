Ospedale, effettuato prelievo multiorgano

È stato eseguito un prelievo multi organo all’ospedale di Senigallia dove alcune settimane fa un sessantenne è giunto in gravissime condizioni ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Di fronte al quadro clinico che non lasciava speranze, i medici hanno informato i familiari della possibilità donativa. Grazie al gesto di grande altruismo compiuto dai parenti dell’uomo, la Uoc di anestesia e rianimazione diretta dalla Dottoressa Cristina Scala, in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti, ha realizzato un prelievo di organi che potrà ridare speranza ad altre persone. Alla famiglia va la riconoscenza e l’abbraccio più grande in questo momento di profondo dolore e a tutti i professionisti dell’Ospedale Principe di Piemonte di Senigallia il plauso per l’impegno e la dedizione a realizzare il prelievo che è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione Medica, i medici, gli infermieri e il personale sanitario in servizio presso i reparti coinvolti. Grazie a gesti di generosità come questo si danno speranze alle tante persone che sono in lista d’attesa per una nuova vita. Un’ulteriore dimostrazione dell’eccellente lavoro svolto dalle équipe di specialisti che fanno parte della rete donazioni e trapianti, Una rete virtuosa, modello di riferimento nel panorama nazionale.