Ospedale, fuoco incrociato tra Pd e destra

Ala dell’ospedale Profili inagibile da 8 anni e palazzina chirurgica che attende da tempo la realizzazione. Ad accendere la miccia nei giorni scorsi il sindaco Daniela Ghergo a contrattaccare è Fratelli d’Italia e oggi l’assessore Filippo Saltamartini e l’onorevole Giorgia Latini saranno con gli altri esponenti della Lega nella città della carta per dire il loro "basta alle bugie". In questi giorni infatti per le vie della città campeggiano i manifesti al vetriolo affissi dal circolo locale Pd, partito al governo della città: "Finito il carnevale iniziata la quaresima: la Regione Marche toglie all’ospedale di Fabriano 9 milioni di euro e li sposta a Tolentino". Sotto i nomi delle "rappresentanti politiche fabrianesi in Regione" che "in tre non fanno per una": Chiara Biondi, assessore regionale Marhe, Giorgia Latini parlamentare, Simona Lupini, consigliere regionale Lega". Per il presidente del circolo fabrianese di Fdi Silvia Marchesini "tutto questo fervore appare "sospetto" sia nei contenuti che, soprattutto nei tempi: il 5 febbraio scorso, infatti, il senatore Guido Castelli, commissario per la ricostruzione post sisma, inviava una lettera al sindaco in cui garantiva, nero su bianco, attraverso una comunicazione ufficiale, l’avanzamento del progetto e la sua futura realizzazione della palazzina, fermo restando quelli che sono i tempi burocratici, chiarendo come la destinazione dei fondi destinati all’ospedale di Tolentino non fossero risorse sottratte al progetto fabrianese per il quale invece saranno stanziati addirittura 21 milioni di euro una volta esaurito l’iter riguardante la verifica del progetto esecutivo". "È in atto una serrata campagna di disinformazione a dispetto dell’evidenza operativa e degli atti ufficiali – replicano per la Lega il segretario regionale Giorgia Latini e il commissario di Fabriano Simona Lupini –. Dopo le accuse strumentali e i manifesti offensivi sul piano personale ora anche il sindaco Ghergo (che nei giorni scorsi ha chiesto un incontro ai vertici di governo regionale, ndr) entra nel gioco del tiro al bersaglio per sminuire il lavoro del centrodestra che sta mantenendo le promesse ai fabrianesi e ai marchigiani tutti". Al di la’ dei fuochi incrociati l’auspicio di tutti e che si possano finalmente vedere i cantieri. "La sindaca – attacca Graziella Monacelli segretaria del circolo cittadino Pd -aveva chiesto un incontro urgente all’assessore regionale Saltamartini, anche per chiedere conto dei 9 milioni di euro tagliati all’ospedale "Profili" e l’assessore ha convocato un’assemblea pubblica, in città, senza neanche degnarsi di invitarla. Uno sgarbo istituzionale gravissimo, senza precedenti".

Sara Ferreri