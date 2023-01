Ospedale, il Comitato col sindaco: "La prime risposte sono positive"

Il Comitato a Difesa dell’ospedale di Senigallia ha incontrato il sindaco Olivetti per chiedere una serie di interventi sanitari che potenzino il nostro ospedale. Al primo punto la richiesta è sempre quella del personale sanitario che, carente da anni, necessita assolutamente di potenziamento sia per i servizi di Laboratorio e Radiologia che per il Dipartimento di EmergenzaUrgenza, con il Pronto Soccorso al primo posto e 2 cardiologi a completamento dell’organico necessario al Reparto. "Abbiamo fiducia di poter fare un buon lavoro insieme viste le ultime concrete decisioni concordate: la nuova Tac, l’Utic di Cardiologia, la nuova palazzina di Pronto Soccorso e l’aumento dei prelievi in Laboratorio Analisi" ha spiegato il comitato.