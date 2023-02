"Ospedale, il pronto soccorso sarà ampliato"

"Per il personale abbiamo il limite del tetto di spesa e i trattati internazionali che ci bloccano, ma a Jesi abbiamo l’intervento più importante con i fondi del Pnrr per la costruzione della casa e dell’ospedale di comunità e altro investimenti importanti come i 560mila euro da settembre per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani". Parola dell’assessore regionale Filippo Saltamartini ieri al partecipato consiglio aperto sulla sanità. In platea anche diversi medici e primari. L’ampliamento del pronto soccorso, caldeggiato in apertura di seduta dal coordinatore del Tribunale del malato Pasquale Liguori è quello finanziato nel 2020 con fondi Covid che prevede la realizzazione di nuovi spazi a sinistra dell’attuale sala di aspetto del reparto di emergenza urgenza. Erano 500mila euro incrementati a 560mila ma manca ancora la progettazione esecutiva che l’assessore regionale prevede di avere "per settembre". Rispondendo alle richieste dei sindacati e delle associazioni che hanno rimarcato le criticità Saltamartini ha aggiunto: "A Jesi abbiamo speso 1,9 milioni per una Tac di ultima generazione, seguiranno altri investimenti come il robot per gli interventi chirurgici perché le alte professionalità che ci sono meritano di essere valorizzate". L’assessore, con riferimento agli ospedale e casa della comunità che dovranno sorgere entro il 2026 ha incalzato la giunta Fiordelmondo: "Siamo partiti con la progettazione e tal proposito sollecito il diritto d’uso dell’area su cui dobbiamo costruire".

Poi sulle carenze di personale Saltamartini ha replicato: "I medici sono stati formati negli anni precedenti, non ce ne sono. Abbiamo mille infermieri, ma non possiamo assumerli se non si allungano i tempi di durata delle graduatorie: l’ho chiesto al ministro. Scadranno il 30 aprile i contratti di 1.600 persone inserite per fronteggiare la pandemia: hanno diritto alla stabilizzazione. Noi possiamo trattenerle ma non assumere quanti sono nelle graduatorie dei concorsi. Una lotta tra poveri". Poi sulle carenze dei medici di famiglia "non possiamo ordinare loro di aprire gli ambulatori, ma abbiamo 9 milioni: se si associano, siamo pronti a mettere a disposizione locali, infermieri, impiegati e strumenti".

Sara Ferreri