"Ospedale, il tempo delle promesse è scaduto"

di Sara Ferreri

"Il tempo delle promesse è scaduto. Stiamo organizzando iniziative con tutti i soggetti coinvolti, per difendere l’ospedale Profili, il più importante presidio sanitario delle aree interne". A tornare con maggiore forza all’attacco della giunta regionale sulle strutture sanitarie cittadine è il sindaco Daniela Ghergo che rimarca: "In politica contano i fatti e, ad oggi, per l’ospedale di Fabriano sono state spese sono parole alle quali non è stato dato seguito con nessun intervento concreto. Sono anni che attendiamo la costruzione della palazzina chirurgica, e sono anni che attendiamo che venga recuperata l’ala dell’ospedale Profili danneggiata dal sisma del 2016 e ancora inagibile. Attendiamo i fatti e ci aspettiamo che vengano realizzati al più presto gli interventi programmati sul nostro ospedale che rappresenta un’eccellenza del territorio e che non può attendere ancora". Intanto il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli replica al suo omologo per il Pd Maurizio Mangialardi che lamentava ritardi sulla nuova costruzione della palazzina delle emergenze: "Dobbiamo fare i conti con l’eredità della giunta Ceriscioli che, seppur dopo due anni, continua ancora a creare danni. Infatti, l’appalto è stato portato a termine nell’aprile 2019. Ben 15 mesi prima che Ceriscioli fosse defenestrato, dallo stesso Pd prima ancora che dai marchigiani. Confido nella riflessione seria di Mangialardi: 15 mesi di totale immobilismo. Nello stesso lasso di tempo, non solo abbiamo ripreso in mano questo ennesimo dossier, ma abbiamo pure incrementato il budget dell’opera fino a 20 milioni di euro, adeguandolo ai costi sopraggiunti e rendendo il tutto ancora più funzionale e rispondente alle reali esigenze. Per il progetto esecutivo è ancora in corso la procedura di verifica in quanto sono state rilevate, da parte dell’organo verificatore, carenze progettuali per sanare le quali l’attuale Amministrazione regionale ha chiesto ai progettisti diverse integrazioni ad oggi in corso di predisposizione. La precedente Amministrazione ha individuato fondi per 10 milioni, mentre il quadro tecnico economico prevede una spesa di 20: le risorse mancanti verranno reperite essendo già avvenute le necessarie interlocuzioni con l’ufficio speciale per la ricostruzione e, completata la procedura di verifica, si avvierà l’appalto dei lavori la cui durata, da cronoprogramma è prevista in 2 anni. Noi non parliamo, facciamo e agiamo. E soprattutto non ci lamentiamo se ci sono ritardi dovuti ai progettisti, selezionati dalla giunta Ceriscioli, piuttosto che ai prezzi delle materie prime in aumento. Cerchiamo immediatamente una soluzione per innalzare il budget e accelerare sulle integrazioni al progetto esecutivo".