Ospedale in crescita con 5.300 prestazioni

Da diversi mesi sono in crescita i dati di attività dell’ospedale di Loreto. A testimoniarlo i numeri dell’attività ambulatoriale infermieristica con oltre 5.300 prestazioni annue per utenti che afferiscono dai comuni limitrofi (ad esempio la terapia iniettiva, marziale, medicazioni, trasfusioni ematiche, gestione della patologia sclerodermica, gestione accessi vascolari, nutrizione parenterale). Stessa cosa per l’attività della Uoc Odontostomatologia e Chirurgia orale per il 2022 che ha effettuato oltre mille prestazioni totali nonché l’attività di protesi sociale che si esplica attraverso erogazione di visite specialistiche a pazienti fragili. Il Punto di assistenza territoriale vanta oltre 9mila prestazioni complessive annue per diversa tipologia di utenza (pazienti instabili, gestione della cronicità, codici non di gravità, piccola traumatologia, gestione delle ferite lacerocontuse) e capta le richieste del comprensorio. Sono previsti i lavori per una nuova palazzina che sarà denominata Casa della Comunità come previsto dalla Missione 6 del Pnrr nella quale troveranno posto i medici di Medicina generale, i pediatri di libera scelta, medici specialisti e infermieri di famiglia e comunità e altri professionisti della salute.