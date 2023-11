Ospedale, l’Ast corre ai ripari. Ecco quattro medici per l’Urbani

Buone notizie per la sanità jesina e non solo: sono in arrivo quattro medici per l’ospedale Urbani, oltre a quello già annunciato dall’Ast nei giorni scorsi per l’ospedale. In particolare si cerca di sanare le carenze della Cardiologia denunciate nei giorni scorsi anche dal tribunale del Malato. La carenza di personale medico infatti ha bloccato il servizio relativo ai controlli e alle prove da sforzo. Anche le liste di attesa per le prestazioni cardiologiche ne hanno risentito e non poco. Ma ora l’azienda territoriale annuncia: "Sono state approvate dalla direzione generale dell’Ast Ancona e sono in fase di pubblicazione alcune determine di conferimento incarichi e assunzioni per medici in diverse discipline tra cui le Unità Operative di Cardiologia, Oculistica e Dermatologia per i presidi del territorio della provincia a seguito di utilizzo di graduatorie avvisi pubblici e concorsi. Saranno immessi in servizio tre medici presso l’unità complessa Cardiologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, un medico all’unità complessa Dermatologia sempre dell’ospedale di Jesi". Poi per gli altri ospedali della provincia: "Un medico cardiologo presso la Cardiologia ad indirizzo riabilitativo all’ospedale "Principe di Piemonte" di Senigallia, un dirigente medico nella disciplina di Oftalmologia per l’unità complessa Oculistica della Ast Ancona e un medico neuropsichiatra infantile per il servizio di Osimo e Castelfidardo". "Si tratta – afferma l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – di ulteriori nuovi atti volti a potenziare gli organici dei servizi sanitari ospedalieri per un continuo miglioramento dell’offerta e della qualità in Ast Ancona".