"Ospedale, lavoro insostenibile per le pulizie"

Le segreterie di Filcams-Cgil Ancona, Fisascat-Cisl Marche e Uiltrasporti Marche denunciano da tempo gravi carenze di personale e carichi di lavoro insostenibili nella appalto di pulizia e sanificazione dell’Ospedale di Senigallia. "Formula Servizi, l’azienda che gestisce l’appalto, è rimasta sorda alle richieste sindacali di migliorare le condizioni di lavoro del personale e ha continuato ad alimentare un ambiente di lavoro ostile alle lavoratrici che mina la serenità e mette a repentaglio la salute e la sicurezza di tutto il personale – spiegano i sindacati in un comunicato -. Questa situazione ormai cronica è stata denunciata anche in fase di procedura di raffreddamento ex L. 146/90 davanti alla Prefettura di Ancona. L’azienda invece di proporre una soluzione, ha messo in atto un ricatto, minacciando di interrompere qualsiasi tavolo di confronto con il sindacato anche sugli altri appalti che gestisce nel territorio. Riteniamo che il personale addetto al servizio di pulizia dell’ospedale di Senigallia meriti maggior rispetto, in quanto seppur in condizioni lavorative estremamente complicate, garantisce con professionalità e senso del dovere la sanificazione dei presidi ospedalieri abbattendo il rischio da infezioni ospedaliere per tutti i cittadini che accedono ai servizi del servizio sanitario regionale. Chiediamo a tutte le istituzioni e all’Azienda Sanitaria Territoriale di farsi carico di questa situazione ormai diventata insostenibile e non più accettabile".