Ospedale, l’Inrca: "Pronto soccorso, avanti col progetto"

Sarebbe in fase di ultimazione il progetto esecutivo per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale, cui seguiranno gli interventi necessari al miglioramento dell’impiantistica e dei percorsi di accesso. Ad affermarlo la direzione sanitaria. "Per quanto riguarda la valorizzazione futura del Ss. Benvenuto e Rocco poi, una volta trasferiti i reparti al nuovo ospedale all’Aspio di Camerano, ci sono alcune ipotesi regionali già in fase di riflessione, che tra l’altro non riguardano solo il presidio di Osimo ma anche quello di Ancona – aggiunge -. Dal 2018, anno in cui il presidio fu assegnato all’Inrca, molti sono stati gli interventi realizzati, quali l’adeguamento alla normativa antincendio, per cui sono stati necessari numerosi lavori sia strutturali che relativi all’impiantistica. In merito poi alla strumentazione radiologica, è appena stata posizionata esternamente una tac temporanea che permetterà di dare continuità al servizio e di eseguire i lavori di adeguamento utili all’installazione della nuova di ultima generazione, prevista per fine febbraio. Grazie ai fondi del Pnrr, è stato previsto un potenziamento con ulteriori apparecchiature ad alta tecnologia, sempre più performanti: telecomandati digitali per la Radiologia di Ancona, Osimo e Fermo, una tac di ultima generazione e un ecotomografo cardiologico 3d per Ancona e due ecotomografi multidisciplinari per Ancona ed Osimo".