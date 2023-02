"Ospedale, l’obiettivo è stabilizzare i precari"

"Il personale è l’anima di un ospedale e speriamo di poter stabilizzare i precari. In pronto soccorso c’è grande laboriosità e faremo di tutto per non ricorrere a personale esterno. I lavori? La morgue la inauguriamo presto, ma ora lavoriamo sui parcheggi". Armando Gozzini, direttore generale di Torrette in carica da due settimane esatte, a margine della presentazione della vasca terapeutica ha rilasciato alcune dichiarazioni sui temi, o meglio sui problemi principali che attanagliano la più grande e importante azienda ospedaliera delle Marche. A partire dal personale: "Noi vorremmo stabilizzare i precari, i tempi determinati, ma per farlo serve che i tetti di spesa vengano liberati dal legislatore, perché un ospedale lo fanno prima di tutti i lavoratori. Assieme alla Regione su questo stiamo lavorando per fare pressione al legislatore, altrimenti rischiamo di restare vincolati a vita".

A proposito di personale l’ex dirigente regionale della sanità affronta, sebbene ancora in maniera molto neutra e non troppo approfondita, il tema cardine del pronto soccorso. Torrette è forse l’unico centro ospedaliero delle Marche a non aver fatto riferimento ai medici privati delle cooperative per coprire i turni, nonostante le forti carenze: "Dobbiamo ridare forza al reparto stabilizzando gli operatori, ma anche qui noi ci affidiamo al governo e al parlamento per rinforzare questo reparto vitale e far sì che non si debba ricorrere a personale esterno. In pronto soccorso ho visto una grande operosità". Infine i lavori del nuovo Salesi, in fase di stagnazione da mesi: "Credo che tutto sia ben programmato anche se gli interventi procedono a scacchiera e vanno incastrati uno dopo l’altro – conclude il dg Gozzini – Per la nuova morgue ormai ci siamo, poco tempo e tagliamo il nastro. Intanto mi sto occupando del piano dei parcheggi e della sicurezza".