Ospedale Montessori, passi avanti

Dopo un lungo di silenzio qualcosa si muove per l’ospedale Montessori. L’assessore e candidata sindaco Cristina Amicucci assieme al sindaco Thomas Cillo fanno sapere di aver incontrato Nadia Storti, commissario Ast Ancona: "L’obiettivo principale – spiegano – era conoscere i piani della Regione per il nostro ospedale e sapere se i fondi di cui si è a lungo parlato sono stati davvero stanziati. Abbiamo così saputo che sono terminati i lavori di sistemazione del primo piano della palazzina centrale, dove verrà trasferito il poliambulatorio con le varie specialistiche e una sala operatoria per piccoli interventi e medicazioni. Un’attenzione speciale era stata dedicata dalle amministrazioni comunali al Pat (il vecchio pronto soccorso) e alla trascuratezza dei locali, oggi in condizioni indecorose: è stato approvato il progetto esecutivo e la sistemazione dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. E’ terminata – aggiungono - la progettazione preliminare anche per la radiologia, con l’espansione di alcune stanze, mentre l’ Rsa invece vedrà l’ammodernamento degli impianti e altri lavori leggeri". Ma "l’intervento più importante per cui verranno impiegati circa due milioni di euro da fondi Pnrr è la costruzione della nuova palazzina, la Casa di Comunità, che ospiterà gli studi medici, i medici di medicina generale, la continuità assistenziale e altri ambulatori". "I tempi sono stringenti – concludono - e il cantiere verrà aperto a giorni, con la demolizione dei piccoli fabbricati esistenti".