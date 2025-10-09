Ospedale, numeri record tra accessi e interventi

L’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" ha incrementato accessi e prestazioni nell’ultimo biennio, a conferma della sua funzione di filtro per il nosocomio di Torrette. Si avvicina la data di inaugurazione del nuovo ospedale all’Aspio di Camerano e tanti temono che quello di Osimo venga smantellato, eventualità che la politica locale sta cercando di scongiurare. Nel 2024 sono state 453mila e 585 le prestazioni ambulatoriali, più 43mila e 487 rispetto al 2023 (che corrisponde a più 11 punti percentuali), 12mila e 679 primi accessi monitorati (più 22 per cento rispetto ai 10mila e 386 del 2023), più 31 rispetto al 2022 e più 67 rispetto al 2019. Nel 2024 ci sono stati 2mila e 450 ricoveri, più 23 per cento rispetto al 2023 e più 43 per cento rispetto al 2022. Da gennaio a luglio di quest’anno si contano mille e 409 ricoveri (meno 67 rispetto al 2024 a causa dei lavori di ampliamento del pronto soccorso, ma più 28 per cento rispetto al 2023 e più 36 al 2022).

Al punto di primo intervento poi tra il 2023 e il 2024 gli accessi sono stati circa 18mila (più 7 per cento rispetto al 2022, più 3 rispetto al 2019). Era il luglio scorso quando stati svolti gli ultimi lavori di asfaltatura del piazzale principale che hanno consentito non solo di eliminare crepe, buche e avvallamenti nell’area di sosta delle ambulanze e di transito dei pedoni, ma anche di superare il disagio evidente venutosi a creare con i gradini nuovi di accesso al nosocomio che presentavano un’altezza diversa fra loro e quindi pericolosi per chi ha difficoltà a deambulare. Inrca ci ha dovuto rimettere subito mano. Il tanto atteso cantiere ha generato anche un altro inconveniente: prima dei due gradini asimmetrici, che hanno provocato delle cadute e poi il nastro provvisorio di chiusura, c’era stato infatti il caso del nuovo bagno ricavato nell’ex emoteca, vicino al pronto soccorso, con una porta di accesso troppo stretta per le carrozzine.

Sono stati poi mille e 758 gli interventi chirurgici, più 37 per cento rispetto al 2023, più 42 rispetto al 2022. "Un incremento registrato grazie alla collaborazione con l’Aou Marche (Chirurgia generale e Ortopedia) - afferma l’ex consigliere regionale Dino Latini -. Difendere l’ospedale significa valorizzare concretamente la sanità pubblica del territorio. I numeri parlano chiaro: negli ultimi anni l’ospedale ha registrato una crescita costante delle prestazioni e dei servizi erogati, confermando il suo ruolo strategico". Nel primo semestre di quest’anno poi sono stati mille e 95 gli interventi (più 2 per cento rispetto al 2024, più 46 rispetto al 2023 e più 37 raffrontandoli con il 2022).

Silvia Santini