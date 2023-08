Ospedale: Ortopedia, in arrivo il dirigente medico - Azienda Sanitaria Ancona

In arrivo un nuovo dirigente medico per la Uoc di Ortopedia e Traumatologia di Senigallia. Sono in fase di pubblicazione le determine relative alla assunzione di personale medico che entrerà in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Ancona. Si tratta di atti del Direttore Generale relativi all’entrata in servizio, oltre ai rinforzi per il Principe di Piemonte sono previsti due dirigenti medici, reclutati mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico di dirigente medico di psichiatria, i quali presteranno servizio presso il Centro di Salute Mentale di Ancona e di Falconara Marittima. Il direttore generale ha autorizzato inoltre la prosecuzione di un incarico libero professionale a favore di un medico psicologo per il completamento del progetto di assistenza socio sanitaria ai detenuti con dipendenze patologiche e in doppia diagnosi presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche da svolgersi nella Casa Circondariale Montacuto e Barcaglione di Ancona. "Con queste assunzioni previste in pianta organica – afferma l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini - stiamo lavorando al potenziamento dei servizi. Con la figura del dirigente medico ortopedico, da ultimo, si completa l’organico della unità operativa di Senigallia".