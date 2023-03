"Ospedale, poco personale: solo contratti a termine"

Carenze all’ospedale Profili e sempre maggiore ricorso dei cittadini alla sanità privata: torna ad alzare la voce il comitato per la salvaguardia dell’ospedale Profili. "Nella nostra area montana – rimarcano - facciamo i conti con una viabilità ridotta a causa dei cronici ritardi dei lavori della Statale 76 e con frazioni anche difficili da raggiungere. In quasi tutte le unità operative, mancano medici, infermieri e tecnici. L’area medica è quella che soffre di più di carenza di personale. Un’intera ala ospedaliera, che ha subito danni dai terremoti del 1997 e 2016 è tuttora inagibile, con l’inevitabile compressione degli spazi e, nonostante le promesse, a tutt’oggi non si è ancora fatto nulla. Stessa sorte è per le nuove sale operatorie, di cui si parla da anni, ma non si è ancora posta la prima pietra, mentre i costi continuano a lievitare. La riduzione dei posti letto in medicina, così come l’accorpamento di alcune unità operative, da temporanee sono diventate permanenti. La riduzione degli organici – sottolinea il comitato - ha comportato anche la chiusura di alcuni ambulatori e riduzione dell’attività chirurgica. Poi la chiusura abusiva della pediatria con la riduzione a servizio ambulatoriale. Identica sorte è toccata al punto nascita e alla ginecologia, ridotta ad un servizio ambulatoriale, con soli tre posti letto in chirurgia e senza reperibilità. La fisiatria ospedaliera, la sola in area vasta con 18 posti letto ha solo tre medici".

E ancora: "Il punto prelievi del laboratorio è indecente e collocato da anni all’interno della radiologia. La psichiatria non ha più posti letto. Anche il distretto versa in condizioni serie per la carenza di personale la quale impedisce anche il normale funzionamento delle commissioni Umea e Umee". "Si sente dire – aggiungono - che la sanità fabrianese è poco attrattiva e che i concorsi vanno deserti, ma se si procede solo con contratti a termine senza concorsi a tempo indeterminato: sarà sempre più difficile reperire personale".

Nel mirino anche la "perdita della sede legale dell’Ast che sarà ad Ancona. Abbiamo perso anche questa dirigenza che aveva giustificato all’epoca l’acquisto dello stabile in via Turati. Tempo fa si era elaborata una proposta, sottoscritta da tutti sindaci del comprensorio montano, per un’area capace di superare anche i limiti provinciali e fare del Profili un presidio di riferimento. Progetto che oltre a dare certezze a un territorio disagiato avrebbe rallentato lo spopolamento e riacceso prospettiva alla sua gente, ma è stato lasciato spirare. Ora speriamo in una sentenza favorevole ancora pendente presso il Consiglio di Stato (per la riapertura del punto nascita, ndr)".