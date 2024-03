Ospedale potenziato e proiettato nel futuro

Dovrebbero iniziare a primavera per terminare dopo l’estate i tanto attesi lavori al pronto soccorso dell’ospedale "Ss. Benvenuto e Rocco" di Osimo. Dopo tanti annunci e ritardi sembra ormai un miraggio ma la direzione Inrca assicura che ormai ci siamo. Il progetto però è già stato rivisto, semplificato a livello economico e non solo anche perché nei primi mesi del 2026, quando si pensa possa inaugurare il polo ospedaliero all’Inrca di Camerano, l’ospedale osimano sarà quasi tutto trasferito. Sarà insomma una semplice riorganizzazione interna degli spazi dell’ala usata attualmente dal reparto di emergenza, con le stanze dei medici e degli infermieri che saranno spostate in un container da mettere nel piazzale esterno, per ricavare più spazi per la sala d’attesa, specialmente per i barellati. L’ospedale ha goduto comunque di un potenziamento nell’ultimo anno, sia di posti letto che di prestazioni anche grazie ai nuovi macchinari. "Al momento al punto di primo intervento si "respira", ci sono stati momenti difficili nel pieno dell’inverno per l’influenza e l’aumento di pazienti – dice il primario del pronto soccorso Adolfo Pansoni -. Gli spazi sono quelli che sono ma comunque contiamo nell’imminente aumento di organico". Da alcuni giorni è entrata in servizio l’auto medica per il pronto soccorso. Nel 2023 l’aumento dei posti letto nell’unità operativa di Pneumologia (più 7 per cento di tutto il presidio) e l’efficientamento dei percorsi di ricovero hanno consentito un aumento delle attività di ricovero, più 16 per cento rispetto al 2022 (269 ricoveri in più). Nel corso del 2023 è stato evidenziato un aumento dell’attività di sala operatoria di Chirurgia generale del 18 per cento rispetto al 2022 (92 interventi in più). Per il 2024 è prevista l’assunzione a tempo determinato di due dirigenti medici in Chirurgia generale per l’attività di abbattimento delle liste di attesa, che consentirà il potenziamento delle attività con almeno un’ulteriore seduta operatoria. Sono state erogate, rispetto al 2022, circa 13mila prestazioni ambulatoriali in più che rappresentano un aumento relativo del 24 per cento. Tremila e 600 sono state le prestazioni in più monitorate dal Piano nazionale per il Governo delle liste d’attesa (più 30 per cento). Per il 2024 sono previsti, per una spesa di 134mila euro, un nuovo elettrocardiografo per il pronto soccorso e nuove attrezzature per la chirurgia mini invasiva. E’ prevista a breve la riapertura del punto prelievi di Osimo Stazione.

Silvia Santini