Ospedale Profili e organico: nuovo medico per il pronto soccorso

Buone notizie per l’ospedale Engles Profili, anch’esso come gli altri della provincia, in sofferenza di organico in arrivo due medici.

Uno è destinato al reparto di emergenza urgenza e l’altro alla Nefrologia per sanare le carenze di personale sanitario.

"Sono state pubblicate all’albo pretorio dell’Ast di Ancona – spiegano dall’azienda sanitaria territoria - le determine di conferimento incarico per una serie di figure mediche che andranno a potenziare diversi servizi degli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia. Si tratta di incarichi conferitia seguito di avvisi pubblici e a seguito di scorrimento graduatoria. Sono in arrivo quattro medici per la Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza per il Pronto Soccorso di Senigallia, un medico per il pronto soccorso di Fabriano, un medico per la Unità Operativa di Nefrologia di Fabriano e un medico per la Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza per l’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sono stati conferiti inoltre – aggiungono dall’Ast Ancona - due incarichi a due medici specializzandi nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. "Con l’ingresso in servizio di queste figure mediche – ha rimarcato l’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – vengono potenziate le attività di diverse unità operative in tutto il territorio della Ast di Ancona nell’ottica di un miglioramento dell’offerta sanitaria".